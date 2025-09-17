Бывший СССР
Депутат Рады назвал причину убийства Парубия

Дмитрук заявил, что Парубия убили из-за возможного «майдана» против Зеленского
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский причастен к убийству бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия — украинский лидер боялся, что политик организует против него новый «майдан». Таким мнением поделился депутат Рады Артем Дмитрук в колонке для сайта ТАСС.

«Парубий, пусть и с устаревшими взглядами, знал и умел организовать "майдан". Он был комендантом "майдана" 2014 года. В условиях нынешней нестабильности такие политические субъекты и их группы представляют смертельную опасность для [киевского] режима», — считает Дмитрук.

Он отметил, что Зеленский, вероятно, причастен и к убийству бывшего советника Виктора Януковича Андрея Портнова в Испании. По мнению депутата, Портнов мог юридически оформить все последствия нового «майдана», а также заручиться поддержкой судов и силовиков.

В этой же колонке Дмитрук поделился, что украинские власти пытались убить его четыре раза, притом последний раз — в Лондоне.

