Депутат Рады рассказал о покушениях украинских властей на его жизнь

Власти Украины четыре раза покушались на жизнь депутата Верховной рады Артема Дмитрука. Об этом нардеп сообщил агентству ТАСС. По его словам, последнее покушение было совершено в Лондоне.
«На Украине меня пытались убить трижды. Один раз — пытали в подвалах СБУ [Службы безопасности Украины] по личному приказу и под кураторством [президента страны Владимира] Зеленского. И все это время я продолжал жить и работать у себя дома, несмотря на ежедневную угрозу смерти», — поделился политик.
По его словам, четвертое покушение, осуществленное за пределами республики, было организовано заместителем главы СБУ Александром Покладом, который, по словам Дмитрука, причастен к организации ряда диверсий и убийств.
Ранее Дмитрук заявил, что власти Украины радовались убийству в США активиста Чарли Кирка.