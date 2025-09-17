Бывший СССР
05:54, 17 сентября 2025Бывший СССР

Депутат Рады рассказал о покушениях украинских властей на его жизнь

Депутат Рады Дмитрук заявил, что власти Украины пытались убить его четыре раза
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Власти Украины четыре раза покушались на жизнь депутата Верховной рады Артема Дмитрука. Об этом нардеп сообщил агентству ТАСС. По его словам, последнее покушение было совершено в Лондоне.

«На Украине меня пытались убить трижды. Один раз — пытали в подвалах СБУ [Службы безопасности Украины] по личному приказу и под кураторством [президента страны Владимира] Зеленского. И все это время я продолжал жить и работать у себя дома, несмотря на ежедневную угрозу смерти», — поделился политик.

По его словам, четвертое покушение, осуществленное за пределами республики, было организовано заместителем главы СБУ Александром Покладом, который, по словам Дмитрука, причастен к организации ряда диверсий и убийств.

Ранее Дмитрук заявил, что власти Украины радовались убийству в США активиста Чарли Кирка.

