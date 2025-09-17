Ценности
Дуа Липа прошлась по улице в платье с глубоким декольте

Британская певица Дуа Липа прошлась по улице в платье с глубоким декольте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: XNY / Star Max / GC Images / Getty Images

Британская певица и модель Дуа Липа прошлась по улице Нью-Йорка в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

29-летняя исполнительница посетила ужин Harper's Bazaar Icons в длинном платье, состоящем из телесного корсета с глубоким декольте и черной бахромы.

Упомянутый наряд с асимметричными бретелями оголял ноги и бедра звезды. Помимо этого, знаменитость надела обувь на каблуках. Ее образ завершили укладка с распущенными волосами и макияж в нейтральных оттенках.

В августе Дуа Липа снялась в откровенном наряде без нижнего белья.

