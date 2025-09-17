Евросоюз захотел укрепить торговые связи со страной БРИКС

Еврокомиссия захотела заключить соглашение о свободной торговле с Индией

Еврокомиссия (ЕК) захотела заключить соглашение о свободной торговле с Индией. О желании укрепить торговые связи со страной БРИКС со ссылкой на заявление организации сообщает Bloomberg.

В рамках новой «стратегической повестки», которая, согласно заявлению, включает меры в области безопасности, торговли, технологий, космоса и миграции Евросоюз стремится расширить глобальное влияние. Брюссель намерен заключить соглашение уже в этом году.

Решение ЕС добиваться более тесных связей с Индией последовало за визитом комиссара ЕС по торговле Мароша Шефчовича в Нью-Дели на прошлой неделе. Кроме того, блок столкнулся с давлением со стороны США, которые требуют ввести пошлины на импорт российской нефти в Индию и Китай.

Президент США Дональд Трамп в августе удвоил тарифные ставки на индийский экспорт из-за того, что Нью-Дели покупает российскую нефть. В ответ Индия резко сократила поставки товаров в США Объем индийского экспорта в США упал в августе месяц к месяцу на 16,3 процента, до 6,7 миллиарда долларов. Кроме того, страна решила не пускать на свой рынок американские товары. Трамп четырежды пытался дозвониться до премьер-министра Нарендры Моди, но последний отказывался от разговора.