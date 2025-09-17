Экономика
04:06, 17 сентября 2025Экономика

Французскому бренду отказали в регистрации товарного знака в России

Роспатент отказал автоконцерну Renault в регистрации товарного знака в России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Роспатент предварительно отказал французскому автоконцерну Renault в регистрации товарного знака в России. У компании осталось несколько недель, чтобы ответить на уведомление экспертизы, пишет РИА Новости.

Согласно информации из электронной базы МБ ВОИС, компания подала заявку на регистрацию товарного знака Reno для производства и продажи автомобилей в октябре 2024 года, а в апреле 2025 года получила предварительный отказ.

Генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина отметила, что Renault рискует получить окончательный отказ в регистрации товарного знака, если не ответит в Роспатент в течение нескольких недель.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что французский автоконцерн Renault пока делает все для того, чтобы не обладать возможностью реализовать опцион на возвращение в Россию. По его словам, это предприятие разорвало все цепочки, связанные с кооперационными поставками.

