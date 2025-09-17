Готовившему взрыв на станции по водоснабжению Крыма вынесли приговор

Суд дал 14 лет колонии жителю Керчи за попытку подрыва насосной станции

Южный окружной военный суд приговорил к 14 годам лишения свободы жителя Керчи Евгения Курдоглу (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который готовился взорвать насосную станцию, обеспечивающую водоснабжение Крыма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Первые три года осужденный проведет в тюрьме.

В приговоре указано, что в июне 2024 года россиянин вступил в переписку с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и согласился устроить подрыв станции, расположенной в Останинском сельском поселении. Она наполняет Станционное водохранилище и обеспечивает водой более 170 тысяч жителей полуострова.

Через несколько дней Курдоглу получил координаты тайника с фугасным взрывным устройством замедленного действия. 11 июля 2024 года его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к 13 годам лишения свободы Владимира Боднаря (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), виновного в покушении на главу Крыма Сергея Аксенова.