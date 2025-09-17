Силовые структуры
Готовившему взрыв на станции по водоснабжению Крыма вынесли приговор

Суд дал 14 лет колонии жителю Керчи за попытку подрыва насосной станции
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Южный окружной военный суд приговорил к 14 годам лишения свободы жителя Керчи Евгения Курдоглу (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который готовился взорвать насосную станцию, обеспечивающую водоснабжение Крыма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Первые три года осужденный проведет в тюрьме.

В приговоре указано, что в июне 2024 года россиянин вступил в переписку с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и согласился устроить подрыв станции, расположенной в Останинском сельском поселении. Она наполняет Станционное водохранилище и обеспечивает водой более 170 тысяч жителей полуострова.

Через несколько дней Курдоглу получил координаты тайника с фугасным взрывным устройством замедленного действия. 11 июля 2024 года его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к 13 годам лишения свободы Владимира Боднаря (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), виновного в покушении на главу Крыма Сергея Аксенова.

