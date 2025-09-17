Хозяин магазина чуть не потерял руку из-за укуса грабителя

В Турции хозяину магазина чуть не ампутировали руку, укушенную грабителем

В турецком городе Стамбул 60-летний хозяин магазина чуть не потерял руку из-за нападения грабителей. Об этом пишет Oddity Central.

Двое злоумышленников ворвались в магазин, когда он уже закрылся. Пожилой мужчина попытался их остановить. Он схватил одного из грабителей, но тот укусил его за руку и вырвался. После этого оба преступника сбежали.

Вскоре у хозяина магазина поднялась температура, начались судороги. В больнице ему сказали, что причина в инфекции, которая попала в организм из-за укуса грабителя. Состояние мужчины стремительно ухудшалось: рука опухла, а кожа изменила цвет. Врачи не исключали, что ее придется ампутировать.

Пациента отправили на оксигенотерапию, ему также прочистили рану и удалили омертвевшие ткани. Спустя три месяца физиотерапии мужчина полностью восстановил контроль над рукой.

