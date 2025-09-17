Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:28, 17 сентября 2025Из жизни

Хозяин магазина чуть не потерял руку из-за укуса грабителя

В Турции хозяину магазина чуть не ампутировали руку, укушенную грабителем
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

В турецком городе Стамбул 60-летний хозяин магазина чуть не потерял руку из-за нападения грабителей. Об этом пишет Oddity Central.

Двое злоумышленников ворвались в магазин, когда он уже закрылся. Пожилой мужчина попытался их остановить. Он схватил одного из грабителей, но тот укусил его за руку и вырвался. После этого оба преступника сбежали.

Вскоре у хозяина магазина поднялась температура, начались судороги. В больнице ему сказали, что причина в инфекции, которая попала в организм из-за укуса грабителя. Состояние мужчины стремительно ухудшалось: рука опухла, а кожа изменила цвет. Врачи не исключали, что ее придется ампутировать.

Материалы по теме:
Страшнее коронавируса Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Страшнее коронавирусаОткуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
10 февраля 2021
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет» Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
4 октября 2019

Пациента отправили на оксигенотерапию, ему также прочистили рану и удалили омертвевшие ткани. Спустя три месяца физиотерапии мужчина полностью восстановил контроль над рукой.

Ранее сообщалось, что в США пожилая жительница штата Флорида спасла своего пса от напавшего на него питбуля. Для этого она укусила напавшее животное в шею.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Замглавы администрации президента России Козак подал в отставку

    Путин поручил поднять один тип выплат с 2027 года

    Памятник «Маше и Медведю» рядом с Лениным напугал россиян

    В Чечне сняли на видео огромный кортеж из люксовых авто. Его возглавляли полицейские Mercedes и «гелики» с инициалами Кадырова

    Актриса взяла на борт самолета один аксессуар и нарвалась на штраф

    Инфляционные ожидания в России резко снизились

    Неуловимую черную пантеру впервые сняли на видео во время спаривания

    Бывший губернатор Нью-Йорка попал в объективы камер в попытке сделать сальто на подиуме

    Литва отчиталась о задержании россиян и украинцев по подозрению в организации терактов

    В Госдуме предложили сделать исключения в медицинской реформе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости