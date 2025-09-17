Россия
07:02, 17 сентября 2025РоссияЭксклюзив

Названы источники дохода получающих более полумиллиона рублей в месяц семей

Социолог Мареева: У получающих ₽ 500 тысяч семей в РФ от трех источников дохода
Наталья Гранина
Наталья Гранина (Редактор отдела «Россия»)
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Получающие от 500 тысяч рублей в месяц семьи россиян имеют три и более источника дохода. Об этом «Ленте.ру» рассказала социолог Светлана Мареева, соавтор исследования о жизни состоятельных граждан страны.

Из слов исследовательницы следует, что высокая заработная плата — не единственный способ пополнения семейного бюджета состоятельными россиянами.

Зарплату указывают в качестве основного источника от половины до семидесяти процентов (...) Следующий по распространенности источник — доходы от процентов по банковским вкладам (...) Доходы от предпринимательской деятельности, включая пассивные доходы от доли в бизнесе, получают около трети респондентов. Немного меньше — порядка 30 процентов — имеют доходы от сдачи недвижимости внаем: жилья, земли и так далее

Светлана Марееваисследователь ВШЭ

Эксперт назвала и иные источники богатства получающих от полумиллиона в месяц семей — доходы от фондового рынка, подработка или проектная занятость, однако Мареева подчеркнула, что они менее распространены. По ее словам, между возрастными группами существует различие в способе получение дохода. «С возрастом постепенно накапливается капитал, и в более старших группах появляются существенные доходы от инвестиций, хотя трудовая составляющая остается важной», — отметила она.

«Оторваны от большинства населения» Ученые выяснили, как россияне зарабатывают 600-800 тысяч рублей. На что они тратят эти деньги?
Сегодня
«За один день отдаешь ползарплаты» Сколько стоит жизнь солдат на СВО и на что они тратят свои деньги?
19 июня 2025
Как проводилось исследование

Ученые НИУ ВШЭ нашли и опросили 1000 человек, которые входят в 10 процентов населения с наиболее высокими доходами. Критерием отбора служил уровень текущих доходов, а не накопленного богатства, объяснила «Ленте.ру» Светлана Мареева.

При разработке методологии ученые опирались на данные Росстата, согласно которым показатель высокого дохода в 2023 году составлял около 165 тысяч рублей в месяц на человека, а к концу 2024 года — 200 тысяч. Так, для семьи с одним ребенком доход для попадания в группу состоятельных россиян составляет около 600 тысяч рублей в месяц, а с двумя детьми — порядка 800 тысяч.

Исследование проводилось в 2023-2024 годах в четыре этапа с применением онлайн-панели респондентов, что позволило обойти проблему низкой доступности высокодоходных россиян для традиционных методов опроса.

Ранее стало известно, что получающие по 200 и 300 тысяч рублей участники спецоперации тратят значительную часть денежного довольствия на вещи первой необходимости — изнашивающуюся амуницию и запчасти для дронов, бензин и машины для боевых выездов, продукты и товары повседневного пользования.

