Названы источники дохода получающих более полумиллиона рублей в месяц семей

Социолог Мареева: У получающих ₽ 500 тысяч семей в РФ от трех источников дохода

Получающие от 500 тысяч рублей в месяц семьи россиян имеют три и более источника дохода. Об этом «Ленте.ру» рассказала социолог Светлана Мареева, соавтор исследования о жизни состоятельных граждан страны.

Из слов исследовательницы следует, что высокая заработная плата — не единственный способ пополнения семейного бюджета состоятельными россиянами.

Зарплату указывают в качестве основного источника от половины до семидесяти процентов (...) Следующий по распространенности источник — доходы от процентов по банковским вкладам (...) Доходы от предпринимательской деятельности, включая пассивные доходы от доли в бизнесе, получают около трети респондентов. Немного меньше — порядка 30 процентов — имеют доходы от сдачи недвижимости внаем: жилья, земли и так далее Светлана Мареева исследователь ВШЭ

Эксперт назвала и иные источники богатства получающих от полумиллиона в месяц семей — доходы от фондового рынка, подработка или проектная занятость, однако Мареева подчеркнула, что они менее распространены. По ее словам, между возрастными группами существует различие в способе получение дохода. «С возрастом постепенно накапливается капитал, и в более старших группах появляются существенные доходы от инвестиций, хотя трудовая составляющая остается важной», — отметила она.

Как проводилось исследование Ученые НИУ ВШЭ нашли и опросили 1000 человек, которые входят в 10 процентов населения с наиболее высокими доходами. Критерием отбора служил уровень текущих доходов, а не накопленного богатства, объяснила «Ленте.ру» Светлана Мареева. При разработке методологии ученые опирались на данные Росстата, согласно которым показатель высокого дохода в 2023 году составлял около 165 тысяч рублей в месяц на человека, а к концу 2024 года — 200 тысяч. Так, для семьи с одним ребенком доход для попадания в группу состоятельных россиян составляет около 600 тысяч рублей в месяц, а с двумя детьми — порядка 800 тысяч. Исследование проводилось в 2023-2024 годах в четыре этапа с применением онлайн-панели респондентов, что позволило обойти проблему низкой доступности высокодоходных россиян для традиционных методов опроса.

