Россиян предупредили о переносе сроков оплаты услуг ЖКХ

Депутат Колунов: С марта последний день оплаты ЖКУ перенесут на 15-е число

Последний день оплаты жилищно-коммунальных услуг перенесут. Об этом агентству ТАСС рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Крайний срок оплаты «коммуналки» передвинут на пять дней вперед — с 10-го на 15-е число. Изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года, уточняет депутат. Главной целью переноса сроков заявлены удобство и комфорт граждан, ведь даты перечисления зарплаты различаются. Теперь потребители будут реже опаздывать с оплатой.

Ранее в Госдуме предложили удвоить штрафы за некачественно оказанные услуги в сфере ЖКХ. В настоящее время размер взыскания составляет 50 процентов от присужденных судом сумм.

Другая реформа, реализуемая пока в качестве эксперимента, — взыскание долгов за ЖКУ онлайн. Так, коммунальщикам разрешили запрашивать данные о должнике через Росреестр. За счет этого Минстрой планирует сократить дебиторскую задолженность потребителей.