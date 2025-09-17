Путешествия
Аэропорт Краснодара примет первых пассажиров после трехлетнего перерыва

Аэропорт Краснодара в среду примет первых пассажиров после трехлетнего перерыва
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Игорь Онучин / ТАСС

Аэропорт Краснодара в среду, 17 сентября, примет первых пассажиров после трехлетнего перерыва. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что первый рейс в Краснодар выполнит авиакомпания «Аэрофлот» на самолете Airbus A321. Время вылета самолета 06:30, прилета — 10:25. При этом частота рейсов между Москвой и Краснодаром на первом этапе будет составлять от 1 до 3 самолетов в день.

Ранее сообщалось, что россияне массово устремились в Краснодар после открытия аэропорта. За это время спрос на отели в городе вырос в три раза.

