Крупный арсенал изъяли у замглавы района Татарстана

ФСБ задержала замглавы Зеленодольского района Татарстана по делу о взятках

Сотрудники ФСБ задержали заместителя главы Зеленодольского района Татарстана по подозрению в получении взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского управления ведомства.

Возбуждено уголовное дело. У чиновника изъят крупный арсенал. Несколько единиц оружия попало на оперативное видео, опубликованное KazanFirst.

На кадрах видны силовики, заходящие в дом подозреваемого. Ружья и пистолеты лежат на столе.

По данным ФСБ, чиновник получил взятку в виде четырех земельных участков за помощь в оформлении из частной в муниципальную собственность дороги, проходящей по Зеленодольскому району.

Ранее сообщалось о задержании замглавы села Головчино Грайворонского района Белгородской области Константина Анпилова, заподозренного в вымогательстве денег у местных жителей, пострадавших от атак украинских беспилотников.