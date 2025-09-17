Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:53, 17 сентября 2025Мир

Лавров обвинил ООН в игнорировании преступлений Украины

Лавров заявил, что ООН закрывает глаза на действия Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

ООН закрывает глаза на нарушения международного гуманитарного права со стороны Украины. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Здесь секретариат ООН занимает противоположную линию и пытается обелять действия киевского режима», — сказал дипломат.

При этом Лавров подчеркнул, что, по его мнению, нарушения международного гуманитарного права со стороны Украины «настолько очевидны», что их нельзя отрицать.

Ранее глава МИД РФ заявил, что Россия стремится постепенно отойти от использования термина «недружественные страны». «Постепенно отходим от термина "недружественные страны"», хотя в законодательстве он остается», — отметил дипломат.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Один из популярных китайских производителей машин уйдет из России

    Стало известно об отказе Ротару выступать до конца СВО

    Лавров оценил необходимость участия Европы в переговорах по Украине

    Минобороны сообщило о более чем 350 сбитых украинских беспилотниках

    В Китае столкнулись два летающих автомобиля

    Бойцы СВО назвали себя националистами и высказались об «ордах мигрантов» на видео

    Раскрыты цели ударов российских войск в зоне СВО

    Крупная азиатская страна открыла рынок для поставок мяса птицы из России

    В России ускорили процесс опознания погибших в зоне СВО

    В США сотрудники университета подали в суд на Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости