Лавров обвинил ООН в игнорировании преступлений Украины

Лавров заявил, что ООН закрывает глаза на действия Украины

ООН закрывает глаза на нарушения международного гуманитарного права со стороны Украины. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Здесь секретариат ООН занимает противоположную линию и пытается обелять действия киевского режима», — сказал дипломат.

При этом Лавров подчеркнул, что, по его мнению, нарушения международного гуманитарного права со стороны Украины «настолько очевидны», что их нельзя отрицать.

Ранее глава МИД РФ заявил, что Россия стремится постепенно отойти от использования термина «недружественные страны». «Постепенно отходим от термина "недружественные страны"», хотя в законодательстве он остается», — отметил дипломат.