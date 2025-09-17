Бывший СССР
Лукашенко высказался об ограничении русского языка

Лукашенко: Раскручивание темы ограничения языка приведет к беде
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался об ограничении русского языка как об одной из причин украинского конфликта. Его слова передает БелТА.

«Зачем запрещать людям разговаривать на языке? Я американцам говорю: зачем вы это делали? (...) Вы понимаете, что это неправильно? Вы озлобляете людей на ровном месте. Пусть это поколение поговорит на русском языке», — рассказал Лукашенко, отметив, что эту тему он обсуждал с представителями США.

По его словам, действия в области использования языка должны быть аккуратными и взвешенными и именно такой политики придерживаются в Белоруссии.

«Не дай бог мы начнем языковую проблему раскручивать — быть беде», — заключил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что рассматривает кандидатуры на должность президента республики. Белорусский лидер отмечал, что потенциальный кандидат должен забыть о своей личной жизни, отметив, что такого понятия у него быть не может.

