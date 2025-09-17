Забота о себе
02:01, 17 сентября 2025Забота о себе

Мужчин предупредили о бесполезном способе лечения импотенции

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Image Point Fr / Shutterstock / Fotodom

Андролог, сексолог Александр Лубенников оценил шансы улучшить эрекцию с помощью вакуумной помпы. Об этом способе лечения импотенции он высказался в своем Telegram-канале.

По словам Лубенникова, помпа бесполезна, потому что она только создает отрицательное давление, а для эрекции необходимо, чтобы к половому члену притекала кровь. Специалист сравнил это воздействие с воздействием аналогичной помпы на шрам — от вакуумной стимуляции не произойдет регрессия шрама, так как в нем не улучшится кровообращение.

При любых нарушениях эрекции Лубенников призвал не заниматься самолечением или лечением по интернету, а обращаться к врачу. «Нарушение эрекции — это часто грозный симптом проблем с сердечно-сосудистой системой», — предупредил мужчин он.

Ранее урологи Эми Перлман и Джамин Брамбхатт рассказали о разных способах увеличения пениса и оценили эффективность каждого из них. Среди прочего для коррекции размера они посоветовали приобрести в секс-шопе экстендер, который надевается на пенис во время полового контакта и делает его визуально больше и шире.

