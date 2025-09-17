На российской шахте произошло ЧП

На шахте «Комсомольская» в Воркуте произошел прорыв воды

На шахте «Комсомольская» в Республике Коми произошел прорыв воды. Об ЧП сообщает пресс-служба компании «Воркутауголь» в Telegram-канале.

«17 сентября 2025 года в 09:45 горному диспетчеру шахты поступила информация о том, что при выполнении работ по зачистке бункера просыпи в зумпфовой части скипового ствола произошел прорыв воды», — говорится в сообщении.

В момент ЧП на месте были пятеро работников. Четверым удалось подняться на поверхность. На данный момент ведутся поиски пятого сотрудника компании.

Ранее стало известно, что в Оймяконском районе Якутии на руднике произошло обрушение горной породы. Отмечается, что пострадал один человек. На поверхность вывели 55 человек.