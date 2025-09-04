Россия
05:06, 4 сентября 2025Россия

Обрушение горной породы произошло на руднике в российском регионе

Обрушение горной породы произошло на руднике в Якутии, один человек пострадал
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Обрушение горной породы произошло на руднике в Оймяконском районе Якутии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по республике.

Отмечается, что один человек пострадал. На поверхность выводят 55 человек.

В июне на руднике в Якутии также произошло обрушение горной породы, из-за чего под завалами оказались два человека. Впоследствии тело одного из них смогли обнаружить.

Ранее свыше сотни горняков вывели на поверхность после аварии на шахте «Комсомольская» в Воркуте. Горняков решили экстренно вывести на поверхность, так как в шахте произошла остановка вентилятора главного проветривания. Никто, предварительно, не пострадал.

