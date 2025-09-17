На Западе предупредили о последствиях введения бесполетной зоны над Украиной

Дженнингс: Бесполетная зона над Украиной сделает НАТО участником конфликта

Установление НАТО бесполетной зоны над Украиной может сделать альянс непосредственным участником конфликта. Об этом заявил военный эксперт Гарет Дженнингс в комментарии The Independent.

«Если бы НАТО ввела бесполетную зону над Украиной, ей пришлось бы обеспечивать ее соблюдение. Для этого боевые самолеты НАТО должны будут летать над Украиной и, возможно, вступать в прямое столкновение с российскими самолетами, что приведет к тому, что НАТО станет участником боевых действий», — отметил он.

По словам эксперта, бесполетные зоны, которые вводились НАТО ранее в других конфликтах, было легче обеспечить, поскольку государства, которым противостоял альянс, были гораздо слабее его в военном отношении и не могли этому эффективно противодействовать. «В случае с Россией это не так, и нет никаких гарантий, что НАТО сможет обеспечить такую ​​бесполетную зону, даже если она этого захочет», — добавил он.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на фоне инцидента с дронами заявил, что вопрос введения бесполетной зоны над Украиной следует обдумать. Однако, по его словам, подобное решение Варшава может принять только совместно с союзниками по НАТО.