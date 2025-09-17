Профессор Малинен: НАТО проиграет России войну на поле боя

В случае, если между НАТО и Россией начнется война, альянс ждет неизбежное поражение. В связи с этим вполне вероятно, что именно НАТО первым использует ядерное оружие. С таким мнением в социальной сети X выступил финский профессор Туомас Малинен.

«Очевидный факт, который я никогда бы не хотел увидеть в своей жизни, заключается в том, что, если разразится война между НАТО и Россией, именно альянс первым прибегнет к ядерному оружию», — написал эксперт.

Он подчеркнул, что конвенциональную войну на поле боя альянс уже проиграл.

Ранее Папа Римский Лев XIV заявил, что, по его мнению, НАТО не начинала какую-либо войну.