03:56, 17 сентября 2025

На Западе спрогнозировали исход возможной войны НАТО и России

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В случае, если между НАТО и Россией начнется война, альянс ждет неизбежное поражение. В связи с этим вполне вероятно, что именно НАТО первым использует ядерное оружие. С таким мнением в социальной сети X выступил финский профессор Туомас Малинен.

«Очевидный факт, который я никогда бы не хотел увидеть в своей жизни, заключается в том, что, если разразится война между НАТО и Россией, именно альянс первым прибегнет к ядерному оружию», — написал эксперт.

Он подчеркнул, что конвенциональную войну на поле боя альянс уже проиграл.

Ранее Папа Римский Лев XIV заявил, что, по его мнению, НАТО не начинала какую-либо войну.

