Папа Римский оценил слова о попытке НАТО начать войну

Папа Римский Лев XIV не считает, что НАТО начинала какую-либо войну

Папа Римский Лев XIV выразил мнение, что НАТО не начинала никакой войны, а поляки обеспокоены своей безопасностью после инцидента с беспилотником. Его слова приводит ANSA.

«НАТО не начинала никакой войны, поляки обеспокоены, поскольку видят, что их пространство было нарушено, и ситуация напряженная, что, безусловно, вызывает беспокойство», — заявил он.

Ранее Лев XIV назвал малореалистичным посредничество Ватикана при урегулировании украинского кризиса. Он отметил, что проводит различие между «голосом Святого Престола, выступающего за мир» и ролью посредника.