Папа Римский высказался о посредничестве между Киевом и Москвой

Папа Римский Лев XIV назвал малореалистичным посредничество Ватикана по Украине

Папа Римский Лев XIV назвал малореалистичным посредничество Ватикана при урегулировании украинского кризиса. Об этом он сообщил в интервью изданию Crux.

Он отметил, что проводит различие между «голосом Святого Престола, выступающего за мир» и ролью посредника. При этом понтифик подчеркнул, что в случае организации Ватиканом встречи между Москвой и Киевом, он «прекрасно понимает, к чему это может привести».

Ранее Лев XIV выразил желание стать посредником в урегулировании всех текущих вооруженных конфликтов, включая украинский. Понтифик призвал не делить противоборствующие стороны на «хороших» или «плохих», подчеркнув необходимость компромисса и понимания интересов каждого государства.