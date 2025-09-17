На Западе указали на угрозу для жизни Зеленского

Журналист Бааб: Окончание конфликта поставит под угрозу жизнь Зеленского

Когда конфликт на Украине завершится, жизнь лидера республики Владимира Зеленского окажется под угрозой, а нынешний политический режим в Киеве падет. Таким мнением поделился журналист из Германии Патрик Бааб на YouTube-канале Deep Dive.

«Украина медленно проигрывает, а Россия — выигрывает в конфликте. <…> Одна вещь совершенно ясна: окончание конфликта на Украине будет концом для политического режима Зеленского. Его жизнь будет поставлена на кон», — сказал аналитик.

По его мнению, именно страх перед таким исходом вынуждает украинские власти саботировать мирные переговоры с Россией.

Ранее нардеп Дмитрий Разумков заявил, что в политических кругах ЕС и США нарастает усталость от Украины.