Когда конфликт на Украине завершится, жизнь лидера республики Владимира Зеленского окажется под угрозой, а нынешний политический режим в Киеве падет. Таким мнением поделился журналист из Германии Патрик Бааб на YouTube-канале Deep Dive.
«Украина медленно проигрывает, а Россия — выигрывает в конфликте. <…> Одна вещь совершенно ясна: окончание конфликта на Украине будет концом для политического режима Зеленского. Его жизнь будет поставлена на кон», — сказал аналитик.
По его мнению, именно страх перед таким исходом вынуждает украинские власти саботировать мирные переговоры с Россией.
Ранее нардеп Дмитрий Разумков заявил, что в политических кругах ЕС и США нарастает усталость от Украины.