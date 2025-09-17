Несчастный вор украл золотое кольцо ради спокойной жизни в тюрьме

The Thaiger: В Таиланде вор украл кольцо ради возвращения в тюрьму

В Таиланде задержали мужчину, который совершил кражу из ювелирного магазина, чтобы вернуться в тюрьму. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел 11 сентября в городе Удонтхани. Полицию вызвали в торговый центр, где служба безопасности задержала мужчину, который украл золотое кольцо из ювелирного магазина. Вором оказался 30-летний Пакин. Выяснилось, что он вошел в магазин, взял кольцо стоимостью 28 тысяч батов (73,4 тысячи рублей) и спросил у продавца, вызовет ли тот полицию, если он просто выйдет с кольцом из магазина. Продавец ответил, что обязательно вызовет.

Тогда Пакин вышел из торгового зала с кольцом и тут же сдался службе безопасности. Полиции он объяснил, что совершил кражу, так как очень несчастен. По его словам, к 30 годам он ничего не добился. У него есть жена и маленькая дочь, однако он не справляется с жизненными трудностями. От мужчины отвернулась даже мать и переписала завещание на внучку. Пакин добавил, что раньше отбывал тюремный срок, и там жизнь была намного проще и спокойнее. После этого он попросил полицейских вернуть его за решетку.

Сотрудники полиции посочувствовали несчастному вору, однако арестовывать не стали, так как он сам признался, что в его краже не было злого умысла. Владелец магазина также отказался выдвигать обвинения. Однако выяснилось, что Пакин страдает от наркозависимости, и его отправили на реабилитацию.

Ранее сообщалось, что в Японии 65-летний мужчина из провинции Фукуока попытался задушить соседа по комнате в доме престарелых. Полицейским он объяснил, что хотел начать новую жизнь в тюрьме.