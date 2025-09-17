В России заговорили о новой модели трудовой миграции

Министр Решетников рассказал о переходе на модель возвратной миграции в России

Россия постепенно переходит на модель возвратной миграции, в рамках которой иностранец приезжает в страну, получает деньги за труд и уезжает. Об этом на пленарном заседании Всероссийской недели охраны труда в Сочи рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает ТАСС.

По его словам, процесс еще предстоит закончить, и тогда все будет «по-честному». Министр заявил, что России не нужны чужие семьи, и «учить мы никого не обязаны — неграждан своей страны». «Мы будем подходить по принципу: приехал, подработал, уехал», — добавил он.

При этом Решетников пообещал, что страна станет наращивать производительность труда, поскольку для этого разработан отдельный проект, и напомнил о росте экономики при рекордно низкой безработице. Последнее обстоятельство министр связал с платформенной экономикой.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин назвал ключевым вопрос привлечения мигрантов в Россию для развития экономики. По его словам, маловероятно, что страна в ближайшие годы полностью справиться с дефицитом кадров только за счет повышения производительности труда.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам обратился к его участникам с просьбой оценить снижение прогнозов по экономическому росту до 1,1 процента по итогам 2025 года. «Это то, чего мы хотели? У нас получается решать задачу, которую мы перед собой ставили?» — поинтересовался он.