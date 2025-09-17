Новосибирские врачи достали из головы годовалого ребенка восемь личинок

В Новосибирске овод отложил яйца под кожу головы годовалому ребенку

В Новосибирске врачи удалили восемь личинок овода из головы годовалого ребенка. Об этом сообщает «МК в Новосибирске».

Новосибирские хирурги достали личинки овода из головы мальчика в ходе операции, которая прошла под общим наркозом. Ребенок уже выписан и чувствует себя хорошо. После операции ранка заживает в течение недели при регулярной обработке антисептиками.

Заражение произошло после того, как самка овода укусила младенца и отложила в рану под кожу яйца. Как пояснил врач Денис Щетинин, такие случаи редки, но встречаются в осенний и летний периоды.

Обычно на месте укуса насекомого образуется крупная шишка с отверстием. Личинки выделяют обезболивающее вещество, поэтому инфицированный ощущает лишь легкий зуд.

По словам эпидемиолога Ларисы Сенцовой, оводы обитают у водоемов в парках и на дачах. Сами личинки не опасны для здоровья, но могут вызвать воспаление при расчесывании.

