16:06, 17 сентября 2025Из жизни

Новосибирские врачи достали из головы годовалого ребенка восемь личинок

Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В Новосибирске врачи удалили восемь личинок овода из головы годовалого ребенка. Об этом сообщает «МК в Новосибирске».

Новосибирские хирурги достали личинки овода из головы мальчика в ходе операции, которая прошла под общим наркозом. Ребенок уже выписан и чувствует себя хорошо. После операции ранка заживает в течение недели при регулярной обработке антисептиками.

Заражение произошло после того, как самка овода укусила младенца и отложила в рану под кожу яйца. Как пояснил врач Денис Щетинин, такие случаи редки, но встречаются в осенний и летний периоды.

Обычно на месте укуса насекомого образуется крупная шишка с отверстием. Личинки выделяют обезболивающее вещество, поэтому инфицированный ощущает лишь легкий зуд.

По словам эпидемиолога Ларисы Сенцовой, оводы обитают у водоемов в парках и на дачах. Сами личинки не опасны для здоровья, но могут вызвать воспаление при расчесывании.

Ранее в Китае врачи нашли в мозге жителя провинции Хунань живого паразита длиной 18 сантиметров. Изначально он жаловался на инородный предмет в глазах и мозаичные пятна.

