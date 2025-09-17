Экономика
19:11, 17 сентября 2025Экономика

Памятник «Маше и Медведю» рядом с Лениным напугал россиян

В Ульяновской области заметили жуткую скульптуру «Маши и Медведя»
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Dmitri T / Shutterstock / Fotodom  

В селе Вальдиватское Ульяновской области заметили жуткую скульптуру «Маши и Медведя» с персонажами одноименного популярного мультсериала. Фото напугавшего россиян памятника опубликовал Telegram-канал «Симбирский шугожор».

Необычные изваяния находятся на детской площадке, рядом виден памятник Ленину. На кадрах видно, что у медведя красные глаза и безумное выражение лица, а у Маши ассиметричное лицо с ярким макияжем, а из одежды — короткий топ, мини-юбка и желтый берет.

В комментариях под публикацией пользователи задались вопросом, кто был автор скульптуры. Россияне понадеялись, что памятник создали дети или безвозмездно передали местные жители, а не заказала администрация на деньги из бюджета. Большинство признало образы пугающими.

Некоторые люди сравнили изваяние с другими скандальными памятниками — в том числе со знаменитой «Аленкой» из Нововоронежа.

