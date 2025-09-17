Перешедшего из лицея в школу российского подростка дважды жестоко избили

В Волгограде перешедшего из лицея в школу подростка дважды жестоко избили

В Волгограде подростка, перешедшего из лицея в школу № 87 Тракторозаводского района, дважды жестоко избили сверстники. Об этом стало известно порталу V1.ru.

Мать российского десятиклассника отметила, что в новой школе он оказался вынужденно. По словам женщины, у юноши в лицее были проблемы с математикой, его решили отправить доучиваться в общеобразовательное заведение, а далее планировали поступление в колледж.

Как отметила россиянка, на второй день ее ребенка подкараулили и набросились на него с кулаками. «Повалили, избили. Пришел он домой весь отекший, с шишками на голове, губа разбита, на спине ссадины», — поделилась она.

Спустя два дня инцидент повторился, но на этот раз на старшеклассника напали прямо в школе. Мать заявила, что забрала сына домой с пробитой головой и отвезла в больницу. По ее информации, издевательства снимала на телефон одна из учениц, но предоставить ролик она не согласилась ни директору, ни родителям.

Руководство школы № 87 отказалось комментировать случившееся.

