Певица Бьянка высказалась о пластических операциях

Певица Бьянка заявила, что не понимает скрывающих пластику звезд

Белорусская и российская певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) высказалась о своих пластических операциях. Интервью с ней публикует «Леди Mail».

40-летняя звезда заявила, что не исключает возможности в будущем вновь изменить внешность хирургическим путем. По ее словам, она обратится к врачу, как только ей что-то не понравится в себе.

Также артистка отметила, что не понимает коллег, которые скрывают, что делали пластику. «Мне все равно, кто что думает, — я хочу нравиться себе и уверенно чувствовать себя на сцене в своих ярких костюмах. А для этого мое тело и мое лицо должны им соответствовать», — пояснила собеседница издания.

В июле Бьянка рассказала, что уменьшила грудь с седьмого до третьего размера.