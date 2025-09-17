Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:18, 17 сентября 2025Ценности

Певица Бьянка высказалась о пластических операциях

Певица Бьянка заявила, что не понимает скрывающих пластику звезд
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Белорусская и российская певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) высказалась о своих пластических операциях. Интервью с ней публикует «Леди Mail».

40-летняя звезда заявила, что не исключает возможности в будущем вновь изменить внешность хирургическим путем. По ее словам, она обратится к врачу, как только ей что-то не понравится в себе.

Также артистка отметила, что не понимает коллег, которые скрывают, что делали пластику. «Мне все равно, кто что думает, — я хочу нравиться себе и уверенно чувствовать себя на сцене в своих ярких костюмах. А для этого мое тело и мое лицо должны им соответствовать», — пояснила собеседница издания.

В июле Бьянка рассказала, что уменьшила грудь с седьмого до третьего размера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израильский министр рассказал о переговорах с США о разделе Газы

    В России объяснили уникальность «Бореев»

    Москвичам предрекли конец солнечных дней

    Путин присвоил звания Тишману и Андреевой

    Сотня макак сбежала из питомника и погрузила город в хаос

    Костя Цзю поделился подробностями смерти двукратного чемпиона Европы по боксу Агеева

    Известный актер снялся с небритыми подмышками для журнала

    Россиянам раскрыли истинную причину переноса сроков оплаты ЖКУ

    Российский школьник пропал после общения с мошенниками

    Назван неожиданный способ снять стресс и быстро уснуть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости