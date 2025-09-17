Ценности
Пластический хирург объяснил изменения во внешности астролога Василисы Володиной

Хирург Свиридов: Астролог Василиса Володина могла сделать подтяжку лица и шеи
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Василиса Володина

Василиса Володина. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский пластический хирург Сергей Свиридов объяснил изменения во внешности астролога Василисы Володиной. Его комментарий приводит портал «Страсти».

Отмечается, что знаменитость приобрела четкий овал лица и избавилась от птоза. Кроме того, уменьшилась длина ее носогубных складок. По словам эксперта, к подобному результату мог привести SMAS-лифтинг — подтяжка средней и нижней зоны лица и шеи. «При такой операции разрез проводится перед ухом и за ним. Современные технологии позволяют добиться практически незаметных следов этой операции и быстрой реабилитации», — указал собеседник издания.

В то же время специалист предположил, что Володина могла сделать липосакцию подбородка и овала лица и ряд косметологических процедур. Среди них — фототерапия, фракционная шлифовка лица, различные виды инъекционной терапии, удаление сосудов, а также радиолифтинг и ультразвуковой SMAS-лифтинг, перечислил он.

В августе Сергей Свиридов также раскрыл возможную стоимость пластики советской и российской эстрадной певицы Алены Апиной.

