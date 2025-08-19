Хирург раскрыл возможную стоимость пластики 60-летней Апиной

Хирург Свиридов: Певица Апина могла потратить около трех млн рублей

Звездный пластический хирург Сергей Свиридов раскрыл возможную стоимость пластики советской и российской эстрадной певицы Алены Апиной. Соответствующий материал публикует «Страсти».

По словам эксперта, 60-летняя звезда с высокой вероятностью выполнила подтяжку лица. «Если это действительно так, то результат очень хороший. Более того, это может быть не первый лифтинг в жизни певицы. Но самое главное, что Алена Апина сохранила свой натуральный внешний вид», — высказался он.

Собеседник издания отметил, что исполнительница могла потратить от двух до трех миллионов рублей. «За все современные технологии нужно платить дороже», — пояснил Свиридов.

Ранее в августе 60-летняя Алена Апина устроила фотосессию без штанов. Ее внешний вид дополнили легкая прическа, макияж с акцентом на розовую помаду и татуировка в виде рыбки Дори из мультфильма «В поисках Немо».