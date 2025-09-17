Полиция Польши вынесла решение по запустившему дрон украинцу

Onet: Украинца, запустившего дрон в Варшаве, депортируют из Польши

Украинца, запустившего дрон в Варшаве, депортируют из Польши. Об этом заявили в польской полиции, сообщает Onet.

Отмечается, что ему предъявили обвинения в нарушении правил воздушного движения. «Он был передан пограничникам с ходатайством о депортации», — заявил представитель полиции.

Кроме того, 17-летняя спутница украинца, имеющая белорусское гражданство, была допрошена в качестве свидетеля и отпущена домой.

Ранее полиция Польши задержала 21-летнего гражданина Украины и 17-летнюю гражданку Белоруссии за запуск дронов над резиденциями президента и премьер-министра страны. 15 сентября, около 19:00 по местному времени, сотрудники Службы государственной охраны Польши заметили беспилотник над дворцом Бельведер, используя специализированное оборудование, правоохранители заставили его вернуться к операторам, после чего те были задержаны.