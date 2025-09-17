Поляк принял румына за украинца и выстрелил в него

Wyborcza: В Вроцлаве мужчина выстрелил в румына, приняв его за украинца

В Польше мужчина выстрелил в румына из пневматического пистолета, приняв его за украинца. Об этом сообщает Wyborcza.

Инцидент произошел в торговом центре во Вроцлаве в марте 2025 года. По информации газеты, Михаил Ф. открыл стрельбу по гражданину Румынии и ранил его в лицо, после чего начал избивать его, крича, что «ненавидит украинцев», и призывая жертву «уехать домой».

Вскоре после этого мужчину арестовали. Ему предъявят обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, которое предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

26 августа житель американского штата Северная Каролина расправился с 23-летней украинской беженкой Ириной Заруцкой в вагоне метро города Шарлотт.