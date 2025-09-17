Россия
Появились подробности о составе и целях пытавшейся прорваться в Россию украинской ДРГ

Фото: Stringer / Reuters

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), пытавшаяся прорваться в Курскую область в районе поселка Теткино, состояла из трех человек. Подробности об этом появились у Shot в Telegram.

По информации издания, целью диверсантов была разведка в районе российского населенного пункта.

Ранее Минобороны России отчиталось, что диверсантов в Сумской области обнаружили и встретили огнем из гранатомета и крупнокалиберных пулеметов военнослужащие 352-го мотострелкового полка группировки «Север». Прорыва государственной границы не допущено.

4 сентября сообщалось, что две украинские ДРГ разыскивают в Калужской области. Предположительно, они проникли в регион в конце августа с целью организации диверсии на железнодорожном узле во время движения состава с горюче-смазочными материалами. Губернатор Владислав Шапша не стал подтверждать распространяемые данные, но и не опроверг их. Впоследствии сообщения о действиях ДРГ на территории региона и поимке их членов не появлялись.

