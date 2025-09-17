Премьер Польши вступился за попавших ракетой в дом военных

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил в защиту польских военных, попавших ракетой в жилой дом в Вырыках, подчеркнув, что вся ответственность за ущерб лежит на организаторах провокации с использованием дрона. Об этом политик написал в соцсети Х.

«После завершения расследования соответствующие службы проинформируют общественность, правительство и президента о всех обстоятельствах инцидента. Руки прочь от польских солдат», — заявил Туск.

Ранее сообщалось, что истребитель F-16 ВВС Польши ударил американской ракетой в польский дом, пытаясь сбить якобы российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). По счастливой случайности хозяева дома не пострадали.

Уточняется, что прокуратура Польши скрывает информацию о «неопознанном летающем объекте», обломки которого врезались в дом в Вырыках Люблинского воеводства. Министерство национальной обороны также хранит молчание.