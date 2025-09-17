В Госдуме сообщили о схеме мошенничества под видом школьных психологов

Депутат Лантратова сообщила о схеме мошенничества под видом школьных психологов

Мошенники маскируются под школьных психологов, рассказала глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, они рассылают фишинговые ссылки на сайты, где пользователей просят ввести личные данные, после чего преступники крадут деньги с карт, либо используют информацию для дальнейших атак.

«В начале учебного года мошенники активизировались, нацеливаясь на родителей и детей», — сообщила она.

Депутат объяснила, что сначала родителям звонят и говорят, что ребенок якобы не прошел «обязательное психологическое тестирование». Затем они предлагают «сдать тест повторно» по специальной ссылке, которая ведет на поддельный сайт, имитирующий портал «Госуслуг» или школьный ресурс.

Ранее стало известно, что мошенники стали выкупать домены официальных компаний, чтобы обманывать россиян. Отмечалось, что также преступники могут рассылать вредоносное программное обеспечение от имени администратора ресурса.

