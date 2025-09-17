Силовые структуры
Раскрыты данные о подрывнике из Крыма

ФСБ: Агент ГУР Украины Курдоглу, готовивший подрыв в Крыму, гражданин Молдавии
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: «Известия»

Осужденный на 14 лет лишения свободы житель Керчи Евгений Курдоглу (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) является гражданином Молдавии. Эти данные о подрывнике раскрыли РИА Новости в крымском управлении ФСБ России.

Мужчина, готовивший подрыв насосной станции, обеспечивающей водоснабжение на полуострове, был агентом Главного управления военной разведки Украины. Он также занимался сбором сведений о дислокации военной техники и позиций противовоздушной обороны России.

Южный окружной военный суд огласил ему приговор, признав виновным в подготовке теракта. В июне 2024 года Курдоглу вступил в переписку с представителем украинской спецслужбы и согласился устроить подрыв станции, расположенной в Останинском сельском поселении. Она наполняет Станционное водохранилище и обеспечивает водой более 170 тысяч жителей полуострова.

Через несколько дней Курдоглу получил координаты тайника с фугасным взрывным устройством замедленного действия. 11 июля 2024 года его задержали сотрудники правоохранительных органов.

