Силовые структуры
11:55, 17 сентября 2025Силовые структуры

На рассказывавшую о магических убийствах российскую блогершу заявили в прокуратуру

На блогершу Раду Русских заявили в прокуратуру за пропаганду наркотиков
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Российскую блогершу Раду Русских ждет прокурорская проверка после заявления ее коллеги Сергея Брекотина. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, блогер Брекотин требует проверить Раду Русских на предмет пропаганды наркотиков, призывы к расправам и другим преступлениям. Заявитель увидел в деятельности коллеги нарушения сразу по четырем статьям уголовного кодекса. Он потребовал отменить мероприятие Вампирский бал у Казанского собора Петербурга и обратил внимание на опубликованный в YouTube ролик, где Русских заявила, что «магические убийства не запрещены и не отслеживаются, очень удобно».

Блогер отмечает, что девушка регулярно пропагандирует свои услуги по магической медицине.

Ранее в Подмосковье задержали блогера Арсена Маркаряна. Он пытался сбежать из России, спрятавшись в багажнике.

ЖЗЛ
    Все новости