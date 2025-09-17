На рассказывавшую о магических убийствах российскую блогершу заявили в прокуратуру

Российскую блогершу Раду Русских ждет прокурорская проверка после заявления ее коллеги Сергея Брекотина. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, блогер Брекотин требует проверить Раду Русских на предмет пропаганды наркотиков, призывы к расправам и другим преступлениям. Заявитель увидел в деятельности коллеги нарушения сразу по четырем статьям уголовного кодекса. Он потребовал отменить мероприятие Вампирский бал у Казанского собора Петербурга и обратил внимание на опубликованный в YouTube ролик, где Русских заявила, что «магические убийства не запрещены и не отслеживаются, очень удобно».

Блогер отмечает, что девушка регулярно пропагандирует свои услуги по магической медицине.

