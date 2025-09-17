Разработан способ восстановления мозга после инсульта

NC: Пересадка стволовых клеток в мозг после инсульта запускает рост новых клеток

Ученые из Калифорнийского университета и университетов Цюриха сообщили о прорыве в лечении инсульта. В журнале Nature Communications опубликовано исследование, показавшее, что пересадка нейральных стволовых клеток в мозг мышей через неделю после инсульта запускает рост новых клеток и улучшает работу поврежденных участков.

Для эксперимента исследователи перепрограммировали человеческие клетки крови в нейральные стволовые клетки и ввели их в зоны, пострадавшие от ишемии. Через пять недель у животных снизилось воспаление, укрепились кровеносные сосуды, восстановились связи между нейронами и уменьшилась утечка через гематоэнцефалический барьер.

Особое внимание привлекло то, что пересаженные клетки в основном превратились в ГАМК-ергические нейроны — клетки, которые помогают восстановлению функций мозга после инсульта. С помощью систем компьютерного анализа движений удалось зафиксировать улучшение походки и полное восстановление мелкой моторики у подопытных мышей.

Специалисты подчеркивают, что многие пациенты не успевают получить стандартное экстренное лечение инсульта и новая методика может стать шансом на восстановление для них. Сейчас ведутся исследования о долговременном эффекте терапии и возможности адаптации подхода для клинической практики у людей.

В июле ученые выяснили, что регулярное употребление до 1,4 литра воды в день снижает риск инсульта. При меньшем объеме риск заметно выше, а при большем — дополнительного эффекта не возникает.