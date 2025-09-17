Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:15, 17 сентября 2025Наука и техника

Разработан способ восстановления мозга после инсульта

NC: Пересадка стволовых клеток в мозг после инсульта запускает рост новых клеток
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: illustrissima / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Калифорнийского университета и университетов Цюриха сообщили о прорыве в лечении инсульта. В журнале Nature Communications опубликовано исследование, показавшее, что пересадка нейральных стволовых клеток в мозг мышей через неделю после инсульта запускает рост новых клеток и улучшает работу поврежденных участков.

Для эксперимента исследователи перепрограммировали человеческие клетки крови в нейральные стволовые клетки и ввели их в зоны, пострадавшие от ишемии. Через пять недель у животных снизилось воспаление, укрепились кровеносные сосуды, восстановились связи между нейронами и уменьшилась утечка через гематоэнцефалический барьер.

Материалы по теме:
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025

Особое внимание привлекло то, что пересаженные клетки в основном превратились в ГАМК-ергические нейроны — клетки, которые помогают восстановлению функций мозга после инсульта. С помощью систем компьютерного анализа движений удалось зафиксировать улучшение походки и полное восстановление мелкой моторики у подопытных мышей.

Специалисты подчеркивают, что многие пациенты не успевают получить стандартное экстренное лечение инсульта и новая методика может стать шансом на восстановление для них. Сейчас ведутся исследования о долговременном эффекте терапии и возможности адаптации подхода для клинической практики у людей.

В июле ученые выяснили, что регулярное употребление до 1,4 литра воды в день снижает риск инсульта. При меньшем объеме риск заметно выше, а при большем — дополнительного эффекта не возникает.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У вашей страны серьезные проблемы». Трамп ушел от ответа на вопрос о поставках Patriot Киеву и вновь пообещал остановить конфликт

    В России допустили индексацию выплаты на третьего ребенка

    Россияне сохранили веру в тайное чипирование

    Разработан способ восстановления мозга после инсульта

    Опубликовано видео загадочного метеорита с щупальцами

    Названа самая массовая угроза для пользователей Android в России

    Мужчин предупредили о бесполезном способе лечения импотенции

    Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в небе над российским регионом

    «Карабах» одержал первую в истории победу в Лиге чемпионов

    Трамп в четвертый раз продлил отсрочку блокировки TikTok

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости