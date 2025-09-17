Элитная недвижимость, личная охрана и доход в 500 тысяч рублей. Почему состоятельным россиянам все равно не хватает денег?

Исследование ВШЭ: Россияне с доходом в 200 тысяч рублей не считают себя богатыми

Состоятельные россияне зарабатывают в среднем от 200 тысяч рублей в месяц на человека, но зачастую не считают себя богатыми. Для богатой жизни в России им нужен месячный заработок в 500 тысяч рублей на одного члена семьи, показало исследование НИУ ВШЭ «Высокодоходные россияне: статусное потребление и потребительские приоритеты». Среди других признаков богатой жизни состоятельные россияне назвали элитную недвижимость, обучение детей в частных школах и ведущих университетах и личную охрану. Почему даже самый высокий уровень заработка не дает ощущения богатства, кем работают люди в семьях с доходом от 600 тысяч рублей и на что уходят их деньги — рассказала «Ленте.ру» заведующая Центром стратификационных исследований Института социальной политики НИУ ВШЭ, соавтор исследования Светлана Мареева.

Как проводилось исследование Ученые НИУ ВШЭ нашли и опросили 1000 человек, которые входят в 10 процентов населения с наиболее высокими доходами. Критерием отбора служил уровень текущих доходов, а не накопленного богатства, объяснила «Ленте.ру» Светлана Мареева. При разработке методологии ученые опирались на данные Росстата, согласно которым показатель высокого дохода в 2023 году составлял около 165 тысяч рублей в месяц на человека, а к концу 2024 года — 200 тысяч. Так, для семьи с одним ребенком доход для попадания в группу состоятельных россиян составляет около 600 тысяч рублей в месяц, а с двумя детьми — порядка 800 тысяч. Исследование проводилось в 2023-2024 годах в четыре этапа с применением онлайн-панели респондентов, что позволило обойти проблему низкой доступности высокодоходных россиян для традиционных методов опроса.

Исследование показало, что для «нормальной жизни» респонденты хотят зарабатывать около 250 тысяч рублей в месяц на члена семьи, рассказала Мареева. Однако даже эту планку преодолевают лишь 36 процентов опрошенных. Необходимый же для богатой жизни уровень заработка в полмиллиона рублей доступен только четверти участников опроса.

При этом нельзя сказать, что они недовольны жизнью — речь именно о том, что их доходы не соответствуют их представлениям о богатстве Светлана Мареева исследователь

Кем работают высокодоходные россияне

Для высокодоходных россиян характерно наличие трех и более источников дохода. Помимо зарплаты, которую указывают от 50 до 70 процентов респондентов, они активно получают доходы от банковских вкладов, предпринимательской деятельности (около трети опрошенных) и сдачи недвижимости в аренду (порядка 30 процентов).

Примерно треть респондентов занимается бизнесом, остальные являются наемными работниками — как правило, это руководители высшего и среднего звена, высококвалифицированные специалисты в таких отраслях как IT, промышленность, торговля, строительство и финансы. Подавляющее большинство имеет высшее образование, часто дополненное ученой степенью или MBA.

Фото: Alexander Zemlianichenko / AP

В группу высокодоходных россиян входят как молодые люди, так и представители среднего, предпенсионного и даже пенсионного возраста, но зарабатывают они по-разному. Молодое поколение больше ориентировано на трудовые доходы в найме или на бизнес, тогда как старшее — на дивиденды от инвестиций.

Несмотря на то, что высокодоходные россияне чаще всего уверенны в своем будущем (так ответили 60-70 процентов респондентов), даже у этой группы преобладает консервативная стратегия сбережений «на черный день», а не на конкретные цели. В качестве инструмента инвестирования они чаще выбирают вклады, тогда как те, кто «смотрит в будущее с оптимизмом», используют и такие финансовые инструменты, как фондовый рынок, ПИФы, драгоценные металлы или недвижимость.

Это ярко характеризует общие настроения в обществе: даже самая финансово благополучная его часть рассматривает накопления главным образом как страховку от неопределенности будущего Светлана Мареева исследователь

На что тратят свои большие доходы россияне

В числе статусных маркеров, наряду с элитной недвижимостью и премиальным автомобилем, эксперты выделили зарубежный туризм, который стал восприниматься как признак богатства из-за возросшей сложности поездок, а также — свободное время. «Способность свободно распоряжаться своим временем, гибко организовывать работу и личную жизнь становится важным показателем статуса. Речь идет о возможности управлять своей жизнью», — подчеркнула Мареева.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Как показало исследование, при возможном снижении доходов состоятельные россияне не готовы экономить на образовании и здоровье детей, что свидетельствует о приоритете инвестиций в человеческий капитал следующего поколения. Первыми под сокращение пойдут опциональные статьи расходов, такие как путешествия и досуг. «Поскольку основной доход этой группы связан с профессиональной деятельностью, для них важно передать детям не только материальный капитал, но и развитый человеческий капитал», — объясняет Светлана Мареева.