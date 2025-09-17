Состоятельные россияне зарабатывают в среднем от 200 тысяч рублей в месяц на человека, но зачастую не считают себя богатыми. Для богатой жизни в России им нужен месячный заработок в 500 тысяч рублей на одного члена семьи, показало исследование НИУ ВШЭ «Высокодоходные россияне: статусное потребление и потребительские приоритеты». Среди других признаков богатой жизни состоятельные россияне назвали элитную недвижимость, обучение детей в частных школах и ведущих университетах и личную охрану. Почему даже самый высокий уровень заработка не дает ощущения богатства, кем работают люди в семьях с доходом от 600 тысяч рублей и на что уходят их деньги — рассказала «Ленте.ру» заведующая Центром стратификационных исследований Института социальной политики НИУ ВШЭ, соавтор исследования Светлана Мареева.
Ученые НИУ ВШЭ нашли и опросили 1000 человек, которые входят в 10 процентов населения с наиболее высокими доходами. Критерием отбора служил уровень текущих доходов, а не накопленного богатства, объяснила «Ленте.ру» Светлана Мареева.
При разработке методологии ученые опирались на данные Росстата, согласно которым показатель высокого дохода в 2023 году составлял около 165 тысяч рублей в месяц на человека, а к концу 2024 года — 200 тысяч. Так, для семьи с одним ребенком доход для попадания в группу состоятельных россиян составляет около 600 тысяч рублей в месяц, а с двумя детьми — порядка 800 тысяч.
Исследование проводилось в 2023-2024 годах в четыре этапа с применением онлайн-панели респондентов, что позволило обойти проблему низкой доступности высокодоходных россиян для традиционных методов опроса.
Исследование показало, что для «нормальной жизни» респонденты хотят зарабатывать около 250 тысяч рублей в месяц на члена семьи, рассказала Мареева. Однако даже эту планку преодолевают лишь 36 процентов опрошенных. Необходимый же для богатой жизни уровень заработка в полмиллиона рублей доступен только четверти участников опроса.
При этом нельзя сказать, что они недовольны жизнью — речь именно о том, что их доходы не соответствуют их представлениям о богатстве
Кем работают высокодоходные россияне
Для высокодоходных россиян характерно наличие трех и более источников дохода. Помимо зарплаты, которую указывают от 50 до 70 процентов респондентов, они активно получают доходы от банковских вкладов, предпринимательской деятельности (около трети опрошенных) и сдачи недвижимости в аренду (порядка 30 процентов).
Примерно треть респондентов занимается бизнесом, остальные являются наемными работниками — как правило, это руководители высшего и среднего звена, высококвалифицированные специалисты в таких отраслях как IT, промышленность, торговля, строительство и финансы. Подавляющее большинство имеет высшее образование, часто дополненное ученой степенью или MBA.
В группу высокодоходных россиян входят как молодые люди, так и представители среднего, предпенсионного и даже пенсионного возраста, но зарабатывают они по-разному. Молодое поколение больше ориентировано на трудовые доходы в найме или на бизнес, тогда как старшее — на дивиденды от инвестиций.
Несмотря на то, что высокодоходные россияне чаще всего уверенны в своем будущем (так ответили 60-70 процентов респондентов), даже у этой группы преобладает консервативная стратегия сбережений «на черный день», а не на конкретные цели. В качестве инструмента инвестирования они чаще выбирают вклады, тогда как те, кто «смотрит в будущее с оптимизмом», используют и такие финансовые инструменты, как фондовый рынок, ПИФы, драгоценные металлы или недвижимость.
Это ярко характеризует общие настроения в обществе: даже самая финансово благополучная его часть рассматривает накопления главным образом как страховку от неопределенности будущего
На что тратят свои большие доходы россияне
В числе статусных маркеров, наряду с элитной недвижимостью и премиальным автомобилем, эксперты выделили зарубежный туризм, который стал восприниматься как признак богатства из-за возросшей сложности поездок, а также — свободное время. «Способность свободно распоряжаться своим временем, гибко организовывать работу и личную жизнь становится важным показателем статуса. Речь идет о возможности управлять своей жизнью», — подчеркнула Мареева.
Как показало исследование, при возможном снижении доходов состоятельные россияне не готовы экономить на образовании и здоровье детей, что свидетельствует о приоритете инвестиций в человеческий капитал следующего поколения. Первыми под сокращение пойдут опциональные статьи расходов, такие как путешествия и досуг. «Поскольку основной доход этой группы связан с профессиональной деятельностью, для них важно передать детям не только материальный капитал, но и развитый человеческий капитал», — объясняет Светлана Мареева.
Ключевыми маркерами высокого социального положения респонденты из верхнего дециля по доходам называют:
— элитную недвижимость;
— премиальный транспорт;
— зарубежный отдых;
— дизайнерскую одежду и ювелирные изделия;
— посещение дорогих ресторанов;
— обучение детей в частных школах и ведущих университетах.
Большинство статусных атрибутов чаще отмечаются женщинами. Наибольший гендерный разрыв наблюдается в значимости качественных медицинских и косметологических услуг, наличия личных помощников, а также покупки дизайнерской одежды, аксессуаров и ювелирных изделий. Единственным исключением стала личная охрана — этот признак статуса несколько чаще упоминается мужчинами.
Интересно, что связь между признанием тех или иных благ статусными и их фактическим потреблением оказалась слабой. Исключение составляют пластическая хирургия, приобретение произведений искусства, услуги личной охраны и элитное образование — здесь совпадение декларируемых ценностей и реального поведения наиболее заметно.
Особое значение имеет брендовое потребление: 60 процентов опрошенных совершали покупки определенных марок из-за соответствия их статусу, а 40 процентов отказывались от приобретения товаров из-за несоответствия их имиджу. Такие ситуации чаще встречаются среди женщин и молодежи, с возрастом важность брендов постепенно снижается.
Потребительское поведение высокодоходных россиян демонстрирует рациональный подход: расходы определяются не демонстративным потреблением, а практическими соображениями и личными предпочтениями.
Источник: исследование НИУ ВШЭ «Высокодоходные россияне: статусное потребление и потребительские приоритеты».