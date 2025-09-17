Ритуальщик с другом выкопали тело солдата и сняли его лицо «специально для Леры»

В ДНР ритуальщик вскрыл гроб с телом солдата и снял его на видео

В России ритуальщики вскрыли гроб с телом солдата и показали его содержимое. Записанный ими видеоролик опубликовал Telegram-канал Mash в Донбассе.

На видео двое мужчин, лица которых не попали в кадр, вскрывают вырытый для перезахоронения гроб. «Лера, специально для тебя», — прокомментировал свои действия один из них, поднимая крышку. В гробу под тканью алого цвета лежит мужчина в военной форме, напоминающей форму Российской армии. «Это военный!» — восклицает один из них.

Затем автор ролика крупным планом показал лицо предполагаемого военнослужащего — на записи оно размыто по этическим соображениям. Он обращает внимание на отсутствие носа у мужчины и предполагает, что это стало результатом процесса разложения.

Вскоре после появления записи в сети к мужчинам пришли сотрудники полиции. В отношении них было возбуждено уголовное дело о надругательстве над телами. Материалы переданы в суд.

Ранее в Волгоградской области родственники потребовали вырыть из могилы тело бойца СВО. Они утверждают, что его вдова произвела захоронение, выбрав место по своему усмотрению. Они намерены обратиться в суд для организации повторных похорон.