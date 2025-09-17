Россия
В России родственники потребовали вырыть из могилы тело бойца СВО

В Волгоградской области родственники потребовали вырыть из могилы тело бойца СВО
В Волгоградской области родственники потребовали вырыть из могилы тело бойца СВО. Об этом сообщает сетевое издание «Волгоград онлайн».

Речь идет о военнослужащем, ушедшем на спецоперацию из региона. По словам племянницы бойца, в назначенный срок машина из ростовского морга с телом солдата не приехала. Вечером того же дня она увидела публикацию в TikTok жены бойца, в которой та сообщала, что ей привезли тело.

Родственники военнослужащего утверждают, что на протяжении 11 месяцев, пока шли поиски мужчины, его жена «снимала тиктоки, как отдыхает с мужчинами и голосовые о том, что ей нужны только деньги». Мужчину похоронили в рабочем поселке Рудня. Родственники бойца решили обратиться в суд, чтобы добиться его перезахоронения.

В свою очередь, вдова бойца утверждает, что быть похороненным в Рудне хотел сам боец. «Я сделала так, как он просил, и тот год, что его искали, — это был кромешный ад», — заявила она.

Ранее в Калининградской области могилу бойца СВО разграбили на глазах у его матери. При ней на кладбище заехал микроавтобус, который женщина приняла за автомобиль ритуальной службы. Пока родственники военнослужащего устанавливали, кто именно мог находиться в машине, неизвестные успели скрыться.

