Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:12, 11 сентября 2025Россия

В России могилу бойца СВО разграбили на глазах у его матери

В Калининградской области разграбили могилу бойца СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Калининградской области разграбили могилу бойца СВО. Об этом жена военнослужащего рассказала изданию «Инфо24».

По словам россиянки, могилу ее мужа осквернили, а предназначенный для установки памятника песок похитили.

Женщина пояснила, что свидетельницей стала мать солдата. При ней на кладбище заехал микроавтобус, который женщина приняла за автомобиль ритуальной службы. Пока родственники военнослужащего устанавливали, кто именно мог находиться в машине, неизвестные успели скрыться.

Мужчины не стало в апреле 2025 года.

Ранее в Калининградской области нашли тело 26-летнего военнослужащего. Мужчина, одетый в куртку на голое тело и штаны, лежал лицом вниз на земле. Носила ли его смерть криминальный характер, пока неизвестно.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе заявили о потере Россией миллиардов долларов из-за «Адмирала Кузнецова». В чем причина?

    В России десятки мужчин устроили массовую драку после лезгинки

    В России раскритиковали попытку властей сдержать рост цен на бензин

    Врач предостерег от выдавливания прыщей в «треугольнике смерти»

    Раскрыто число жертв наводнения на Бали

    В России начали поставку новых систем подавления дронов

    В России составили список стран с благоприятными условиями для туристов

    Появилось видео срыва ротации ВСУ ударами российских дронов

    Сырский пожаловался на глубину российских ударов

    Более 60 обысков провели по делу о незаконной миграции в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости