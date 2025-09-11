В России могилу бойца СВО разграбили на глазах у его матери

В Калининградской области разграбили могилу бойца СВО

В Калининградской области разграбили могилу бойца СВО. Об этом жена военнослужащего рассказала изданию «Инфо24».

По словам россиянки, могилу ее мужа осквернили, а предназначенный для установки памятника песок похитили.

Женщина пояснила, что свидетельницей стала мать солдата. При ней на кладбище заехал микроавтобус, который женщина приняла за автомобиль ритуальной службы. Пока родственники военнослужащего устанавливали, кто именно мог находиться в машине, неизвестные успели скрыться.

Мужчины не стало в апреле 2025 года.

Ранее в Калининградской области нашли тело 26-летнего военнослужащего. Мужчина, одетый в куртку на голое тело и штаны, лежал лицом вниз на земле. Носила ли его смерть криминальный характер, пока неизвестно.