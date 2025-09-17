Интернет и СМИ
06:06, 17 сентября 2025Интернет и СМИ

Россиян призвали пройти три обследования после лета

Врач Елена Малышева призвала россиян после лета проверить родинки
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие офтальмолог Михаил Коновалов, иммунолог Андрей Продеус и кардиолог Герман Гандельман призвали россиян в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале пройти три обследования после лета. Выпуск с рекомендацией медиков доступен на сайте телеканала.

Коновалов и Малышева посоветовали зрителям проверить родинки. Летом они подвергались ультрафиолетовому излучению, из-за чего могли превратиться в злокачественную опухоль — меланому, уточнили врачи. Коновалов напомнил, что на рак кожи может указывать изменение родинки: она увеличивается, становится неоднородной по цвету, меняет структуру и кровоточит.

Кроме того, Гандельман порекомендовал проверить ферменты печени, так как многие летом обильно питаются и пьют много алкоголя. В случае, если эти показатели повышены, кардиолог призвал сделать ультразвуковое исследование (УЗИ) брюшной полости, что уточнить состояние печени и выяснить, нет ли у человека камней в желчном пузыре.

Наконец, после лета нужно сдать анализы на инфекции, передающиеся половым путем, отметил Продеус. Иммунолог напомнил, что если у человека произошла незащищенная интимная близость, то через две недели после нее следует провериться на хламидиоз, гонорею и трихомониаз. По словам Продеуса, раньше сдавать эти анализы бессмысленно, так как инфекция проявляет себя только по прошествии двух недель.

Ранее Малышева рассказала о блюде, которое защищает от проблем с сердцем и улучшает потенцию. Таковым она сочла салат из свеклы, моркови и болгарского перца.

.
