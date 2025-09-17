Забота о себе
13:27, 17 сентября 2025Забота о себе

Россиянам дали три совета по профилактике цистита осенью

Врач Павлова призвала осенью поддерживать ноги в тепле для профилактики цистита
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: H_Ko / Shutterstock / Fotodom

Эндокринолог Зухра Павлова заявила, что с наступлением осени риск столкнуться с циститом значительно возрастает. В своем Telegram-канале она дала россиянам три совета по профилактике этого заболевания.

«Основная задача — поддерживать в тепле область таза и ноги, да и в целом не переохлаждаться. Это помогает сохранить нормальное кровообращение и местную защиту слизистых оболочек», — пояснила Павлова.

Также, по ее словам, важно поддерживать иммунитет. Для этого врач призвала сбалансированно питаться, хорошо высыпаться и снизить уровень стресса. Кроме того, необходимо соблюдать питьевой режим, поскольку достаточное потребление жидкости обеспечивает регулярное выведение бактерий из мочевыводящих путей, заключила Павлова.

Ранее нефролог Валерий Шило заявил, что проблемы с почками можно распознать по запаху изо рта. По словам доктора, он появляется из-за накопления в организме токсинов.

