Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:54, 17 сентября 2025Моя страна

Россияне назвали любимые форматы активного отдыха

Пешие походы и автокемпинг названы любимыми форматами активного отдыха у россиян
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: kostasgr / Shutterstock / Fotodom  

Российские путешественники назвали любимые форматы активного отдыха — пешие походы и автокемпинг. Об этом говорится в исследовании компании Tiburon Research, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно данным специалистов, пешие походы выбрали 87 процентов респондентов, а 57 процентов отдали предпочтение автокемпингу. 36 процентов опрошенных высказались за велопоходы, 33 процента — за зимние виды отдыха, 31 процент — за сплавы по рекам, катание на сапах.

«Байкал — самое желаемое и привлекательное направление в пределах России. Заняться активным отдыхом здесь хотели бы 61 процент россиян, что значимо больше, чем по всем остальным направлениям», — отметили исследователи.

Следом по популярности идут Алтай (50 процентов), Карелия (43 процента) и Кавказ (38 процентов). Высокий интерес также вызывают Камчатка, Урал и Приморский край.

«Близость к природе, единение с ней — главное, за что люди ценят походы (53 процента). Это самый популярный и заметный мотив, сильно опережающий остальные. Кроме этого, респонденты отмечают свежий воздух (17 процентов), физическую активность (8 процентов), красивые виды (8 процентов) и чувство свободы (6 процентов), но существенно реже», — указано в материале.

Ранее сообщалось, что летний отпуск стал для россиян еще дороже. Так, по информации специалистов сервиса «Купибилет», средний бюджет россиян на отпуск летом составил 200 тысяч рублей.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Поставки нефти из России рухнули

    Россиян предупредили о новом сверхопасном украинском вооружении

    Зеленский на закрытой встрече рассказал о предстоящих выборах

    Лукашенко высказался об ограничении русского языка

    Фон дер Ляйен назвали военной преступницей

    Краш-машинист московского метро покорил сердца россиянок

    Наряд Мелании Трамп во время визита в Великобританию смутил общественность

    США выделили миллиард на ядерное топливо для обороны

    Стали известны подробности разговора Путина и Моди

    Трамп прибыл в Виндзорский замок для встречи с Карлом III

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости