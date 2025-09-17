Экономика
23:05, 17 сентября 2025

Российская «дочка» Chery опровергла сообщения об уходе компании из России

Российская «дочка» Chery сообщила, что не уходит с авторынка России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Китайская автомобилестроительная компания Chery не планирует покидать российский рынок. Об этом сообщила «Газете.Ru» руководитель пресс-служб российского офиса компании Евгения Никитена-Кацарская.

Она опровергла сообщения о планах автогиганта уходить из РФ.

Ранее японское агентство Nikkei сообщило, что компания намерена покинуть российский авторынок, который является для нее вторым по величине после китайского, к 2027 году. Как пояснили опрошенные Nikkei инвесторы, среди причин ухода с рынка, помимо санкций, утилизационный сбор для импортных автомобилей, которые установили местные власти, что делает продажи в стране нерентабельными.

