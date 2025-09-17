Российские войска расширили плацдарм в Волчанске Харьковской области

Российские войска продвинулись в Волчанске Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части расширяют плацдарм на левом берегу в Волчанске», — рассказал источник канала.

Он добавил, что российские войска продвинулись в городе на несколько сотен метров. При этом украинские военные активно используют беспилотники, чтобы замедлить их продвижение.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали покидать Купянск Харьковской области после неудачных попыток контратаковать подразделения армии России. Отмечается, что за две недели украинские войска потеряли до тысячи человек.