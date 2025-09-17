Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:50, 17 сентября 2025Бывший СССР

Российские войска расширили плацдарм в Волчанске

Российские войска расширили плацдарм в Волчанске Харьковской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска продвинулись в Волчанске Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части расширяют плацдарм на левом берегу в Волчанске», — рассказал источник канала.

Он добавил, что российские войска продвинулись в городе на несколько сотен метров. При этом украинские военные активно используют беспилотники, чтобы замедлить их продвижение.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали покидать Купянск Харьковской области после неудачных попыток контратаковать подразделения армии России. Отмечается, что за две недели украинские войска потеряли до тысячи человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Поставки нефти из России рухнули

    Россиян предупредили о новом сверхопасном украинском вооружении

    Зеленский на закрытой встрече рассказал о предстоящих выборах

    Лукашенко высказался об ограничении русского языка

    Фон дер Ляйен назвали военной преступницей

    Краш-машинист московского метро покорил сердца россиянок

    Наряд Мелании Трамп во время визита в Великобританию смутил общественность

    США выделили миллиард на ядерное топливо для обороны

    Стали известны подробности разговора Путина и Моди

    Трамп прибыл в Виндзорский замок для встречи с Карлом III

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости