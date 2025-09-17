В России отношения девушки со змеем на страницах комикса признали нетрадиционными

Менеджер Кваст опубликовал комикс о девушке с мужем змеем и получил штраф

В Москве менеджер платформы MangaLIB Иван Кваст опубликовал японский комикс о девушке, которая замужем за змеем, и поплатился. Мужчина получил штраф в размере 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Россиянин был оштрафован 10 сентября. Судья согласилась с обвинением в том, что появившиеся на страницах комикса материалы повествуют об отношениях между человеком и мифологическим существом. Такой формат признали нетрадиционным.

Во время процесса над Квастом было подчеркнуто, что закон понимает под этим любые сексуальные отношения, выходящие за рамки гетеросексуальных, то есть не являющиеся связью между мужчиной и женщиной.

В прошлом Таганский районный суд Москвы оштрафовал MangaLIB на 14 миллионов рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и отказа от деторождения.

Известно, что ресурс распространяет комиксы и литературные произведения в стиле манги и аниме. На площадке MangaLIB представлены как профессиональные работы, так и любительские рассказы и иллюстрации.

