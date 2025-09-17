Российский суд выдал санкцию на проживающего в Лондоне бизнесмена

Суд Москвы заочно арестовал бизнесмена Чичваркина по двум статьям УК

Дорогомиловский суд Москвы выдал санкцию по уголовному делу в отношении бизнесмена Евгения Чичваркина (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По ходатайству следователя подсудимому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Срок исчисляется с момента экстрадиции или депортации на территорию России, либо с момента задержания Чичваркина. Он обвиняется по двум статьям УК РФ: публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил России и уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

МВД России объявило бизнесмена в розыск. Он проживает в Лондоне. Там его планировала похитить группа мужчин.