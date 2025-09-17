Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:15, 17 сентября 2025Силовые структуры

Российский суд выдал санкцию на проживающего в Лондоне бизнесмена

Суд Москвы заочно арестовал бизнесмена Чичваркина по двум статьям УК
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Дорогомиловский суд Москвы выдал санкцию по уголовному делу в отношении бизнесмена Евгения Чичваркина (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По ходатайству следователя подсудимому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Срок исчисляется с момента экстрадиции или депортации на территорию России, либо с момента задержания Чичваркина. Он обвиняется по двум статьям УК РФ: публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил России и уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

МВД России объявило бизнесмена в розыск. Он проживает в Лондоне. Там его планировала похитить группа мужчин.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Поставки нефти из России рухнули

    Россиян предупредили о новом сверхопасном украинском вооружении

    Зеленский на закрытой встрече рассказал о предстоящих выборах

    Лукашенко высказался об ограничении русского языка

    Фон дер Ляйен назвали военной преступницей

    Краш-машинист московского метро покорил сердца россиянок

    Наряд Мелании Трамп во время визита в Великобританию смутил общественность

    США выделили миллиард на ядерное топливо для обороны

    Стали известны подробности разговора Путина и Моди

    Трамп прибыл в Виндзорский замок для встречи с Карлом III

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости