Россия
10:46, 17 сентября 2025Россия

Стало известно о мигрантском «самосуде с религиозным подтекстом» в российском городе

Военкор Коц: Во Владивостоке мигранты учинили самосуд с религиозным подтекстом
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Во Владивостоке несколько человек, предположительно, иностранных граждан, напали на подростков и заставили их извиняться на камеру. Об инциденте стало известно из публикации российского военного корреспондента Александра Коца в Telegram — случившееся он назвал мигрантским самосудом с религиозным подтекстом.

Как рассказал Коц, в одном из торговых центров города к подросткам подошел охранник, который обвинил несовершеннолетних в краже и предложил пройти в подсобное помещение, чтобы показать им кадры с камеры наблюдения. Там подростков избили, а после заставили извиняться перед «всем мусульманским миром».

Военкор предположил, что таким образом напавшие могли отомстить за других мигрантов, которые подверглись избиению в городе. «Вряд ли эти 14-летние юноши имеют отношение к тем нападениям (...) Но ценные специалисты из торгового центра решили учинить самосуд с религиозным подтекстом», — отметил он.

По словам Коца, мигрантам может грозить статья 282 УК РФ («Возбуждение ненависти и унижение достоинства по признаку религии, национальности и происхождения»).

Ранее сообщалось, что вооруженные палками мигранты устроили массовую драку в центре Петербурга.

    Все новости