Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:11, 16 сентября 2025Силовые структуры

Появились подробности нападения на граждан Узбекистана в российском городе

СК установил пьяных подростков, напавших на граждан Узбекистана во Владивостоке
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Следователи и полицейские установили личности 15-летних подростков, которые участвовали в нападении на граждан Узбекистана во Владивостоке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональных управлениях Следственного комитета и МВД России, раскрыв подробности инцидента.

По версии следствия, в ночь на 10 сентября несовершеннолетние в состоянии алкогольного опьянения без повода и причин устроили дебош на улице Хабаровской. Они повредили припаркованный автомобиль и распылили в его салоне аэрозольный баллончик. Затем напали на водителя грузовика, ворвались в круглосуточный магазин и там избили мужчину на глазах у продавца и других покупателей. Следующими жертвами нападения стали таксист и пассажир. При этом подростки агрессивно вели себя на улице, громко кричали, кидались в людей камнями и другими предметами.

Один подросток 2010 года рождения задержан, еще двое разыскиваются силовиками. По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Произошедшее обернулось международным скандалом. МИД Узбекистана выразил протест после нападения молодых людей в масках на граждан республики. Генконсул Юсуп Кабулжанов направил российским властям ноту о необходимости принятия всех соответствующих мер.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Серия взрывов прогремела во Владивостоке рядом с административными зданиями. Над городом заметили военный вертолет

    Воробьев назвал семейную жизнь с женой «мистической историей»

    Российский бомбардировщик «Кощей» применили в зоне СВО

    Бывший президент «Спартака» назвал тренера команды Станковича пациентом психушки

    Беспилотники отпугнули россиян от поездок в Санкт-Петербург

    Россиянка сорвала плакат с рекламой о службе по контракту и поплатилась

    Жестокую уличную расправу раскрыли спустя 12 лет в российском регионе

    Москвичам посоветовали смотреть на небо в поисках МКС

    Россияне стали брать меньше кредитов наличными

    Регбистку сборной Франции дисквалифицировали за укус соперницы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости