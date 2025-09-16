Появились подробности нападения на граждан Узбекистана в российском городе

СК установил пьяных подростков, напавших на граждан Узбекистана во Владивостоке

Следователи и полицейские установили личности 15-летних подростков, которые участвовали в нападении на граждан Узбекистана во Владивостоке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональных управлениях Следственного комитета и МВД России, раскрыв подробности инцидента.

По версии следствия, в ночь на 10 сентября несовершеннолетние в состоянии алкогольного опьянения без повода и причин устроили дебош на улице Хабаровской. Они повредили припаркованный автомобиль и распылили в его салоне аэрозольный баллончик. Затем напали на водителя грузовика, ворвались в круглосуточный магазин и там избили мужчину на глазах у продавца и других покупателей. Следующими жертвами нападения стали таксист и пассажир. При этом подростки агрессивно вели себя на улице, громко кричали, кидались в людей камнями и другими предметами.

Один подросток 2010 года рождения задержан, еще двое разыскиваются силовиками. По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Произошедшее обернулось международным скандалом. МИД Узбекистана выразил протест после нападения молодых людей в масках на граждан республики. Генконсул Юсуп Кабулжанов направил российским властям ноту о необходимости принятия всех соответствующих мер.